Медведев опроверг заявление Голодец о налоге на богатых

Правительство не обсуждает введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом в ходе Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«В конце года президент сказал, я сказал, что вопрос прогресса по налогу на доходы физических лиц сейчас в повестке дня не стоит. Но все равно нужно кому-то из коллег по правительству сказать, что этот вопрос обсуждается. Не обсуждается», — подчеркнул глава правительства.

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Ранее 12 января вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец заявила, что правительство обсуждает идею введения прогрессивной шкалы НДФЛ.

23 декабря 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ нецелесообразно, социальной справедливости можно достичь другими средствами.

В декабре глава Минфина России Антон Силуанов назвал установление налога на богатых бессмысленной и нецелесообразной операцией с точки зрения экономики. Налоговая система России, по его мнению, после 2018 года должна быть стабильна в течение шести лет, чтобы инвесторы могли понимать условия работы в стране.