Зюганов увидел в мэре Новосибирска потенциал для президентской кампании

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов внес в список кандидатов для участия в выборах президента мэра Новосибирска Анатолия Локотя и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом сообщил член президиума ЦК партии Сергей Обухов в четверг, 16 марта, передает информационное агентство Regnum.

Всего в списке, составленном Зюгановым, оказался 21 человек. В их числе также депутат Госдумы, избранный от Алтайского края, Сергей Шаргунов, отметил Обухов.

По его словам, партия из предложенного перечня отберет пять-шесть человек на съезде, который пройдет в мае. На следующем, декабрьском съезде будет объявлено имя кандидата.

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1 марта газета «Известия» со ссылкой на источники в администрации президента сообщила, что лидер КПРФ может отказаться от выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы, которые пройдут в 2018 году. По данным источников издания, ему предложили подобрать трех кандидатов моложе 55 лет для участия в выборах.

Намерение баллотироваться на пост президента уже подтвердили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, которого 8 февраля суд приговорил к пяти годам условно до делу «Кировлеса». О президентских амбициях также заявляли бизнесмен Сергей Полонский, находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве, барнаульский кот Барсик и бывший советник главы подмосковной Балашихи Анатолий Баташев.