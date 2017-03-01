СМИ узнали о планах Зюганова на президентскую кампанию

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов может отказаться от выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы, которые пройдут в 2018 году. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в администрации президента в среду, 1 марта.

По данным издания, Зюганов в будущем хочет покинуть пост председателя коммунистической партии, при этом сохранив влияние на нее. Предполагается, что он может занять место в Совете Федерации по президентской квоте.

Как сообщают источники газеты, лидеру КПРФ предложили подобрать трех кандидатов моложе 55 лет для участия в президентской кампании. Кто может войти в этот список, не сообщается.

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30 января секретарь ЦК партии Сергей Обухов сообщил, что в КПРФ обсуждают 25 кандидатов на участие в выборах главы государства. «Первая кандидатура — Зюганов, он просто сам настаивает на том, чтобы еще шло обсуждение по возможным кандидатам», — отмечал он.

О своем намерении баллотироваться на пост президента уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, которого 8 февраля суд приговорил к пяти годам условно до делу «Кировлеса». О президентских амбициях также заявляли бизнесмен Сергей Полонский, находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве, барнаульский кот Барсик и бывший советник главы подмосковной Балашихи Анатолий Баташев.

По итогам выборов 2012 года Геннадий Зюганов набрал более 12 процентов голосов избирателей, заняв второе место после Владимира Путина.