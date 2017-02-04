Лидер ЛДПР решил в шестой раз баллотироваться в президенты

Владимир Жириновский, который в субботу, 4 февраля, был переизбран главой ЛДПР, объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз», — заявил политик на съезде партии.

Он отметил, что никто в Европе столько раз не выдвигал свою кандидатуру на выборах главы государства. «Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, я бы победил, как [Дональд] Трамп», — сказал Жириновский.

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Говоря о своем переизбрании главой ЛДПР, он допустил, что руководство партии в будущем может смениться. «Придет время, и на съезде партии другие фамилии будут в бюллетене для выборов председателя и в высший совет. Мы не должны замыкаться, не должно быть вечных должностей, одних и тех же лиц», — подчеркнул политик.

В России президент избирается сроком на шесть лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Очередные выборы главы государства намечены на 2018 год. Будет ли выдвигать свою кандидатуру действующий глава государства Владимир Путин, пока неизвестно.