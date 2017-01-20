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Жириновского попросили осторожнее высказываться о русских

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского и других депутатов осторожнее высказываться о народах России. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает «Российская Газета».

«Россия — многонациональная страна, поэтому, когда мы говорим о какой-то национальности, когда мы подчеркиваем свое отношение к народу, давайте это учитывать, потому что мы с вами живем в России. Мы исходим из того, что все мы братья, и тогда у нас многое будет получаться», — сказал Володин, комментируя слова Жириновского о роли некоторых национальных республик в распаде Советского Союза.

Во время своего выступления в нижней палате парламента лидер либерал-демократов, ссылаясь на статью 1987 года «Русские в СССР», заявил, что идея советской власти поднимать разные народы «до уровня высокоразвитых» ни к чему хорошему не привела. По его мнению, интересы русских с тех пор ущемляются.

«В РСФСР 50 процентов оставляют налогов, в национальных республиках — 100. За что? За что русский народ должен жить в два раза хуже? Русские в промышленности, и женщины работают, потому что не хватает рабочей силы. В национальных окраинах женщины сидят дома с детьми», — рассказал политик.

17 ноября глава комитета Госдумы по культуре режиссер Станислав Говорухин заявил, что слово «русские», под которым подразумевается многонациональность, не должно оскорблять другие народы. Он полагает, что русские давно не обозначают определенную нацию, это общность людей, которые живут в России.

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