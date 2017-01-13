В ЛДПР признали влияние Жириновского на победу Трампа

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказал влияние на итоги выборов президента Соединенных Штатов, в которых победил республиканец Дональд Трамп. Такое заявление сделал депутат Михаил Дегтярев, передает ИА REGNUM в пятницу, 13 января.

«Конечно, оправдываться не за что, Владимир Вольфович повлиял на итоги выборов президента США, причем в рамках американского закона, и [российские] спецслужбы, конечно, не при чем», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что незадолго до выборов, которые прошли 8 ноября, политик в интервью каналу «Би-би-си» на английском языке прямо призвал не голосовать за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«И ко дню выборов этот ролик [был выложен] в сети интернет, это интервью посмотрели где-то 30 миллионов американцев, это 10 процентов избирателей, а с учетом семейного коэффициента — все 30 процентов», — пояснил Дягтерев.

По данным РИА Новости, в докладе нацразведки о влиянии России на выборы в США приводилось заявление Жириновского. Он якобы сказал, что россияне с радостью воспримут победу Трампа в президентской гонке и выпьют по этому случаю бокал игристого вина.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.

