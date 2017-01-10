В ЛДПР приготовили ящик с шампанским для сотрудников офиса нацразведки США

Фракция ЛДПР отправила письмо в офис национальной разведки США, в котором проясняет позицию партии относительно заявления ее лидера о победе Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом во вторник, 10 января, сообщается на сайте партии.

Материалы по теме «Счастливого Трамповства!» Американцы избрали Дональда Трампа новым главой государства

В письме уточняется, что Жириновский не говорил о том, что все россияне будут рады победе Дональда Трампа на выборах президента США. Лидер фракции говорил лишь за себя. После оглашения результатов выборов он действительно устроил праздничное собрание фракции.

«Но если некоторым американским аналитикам хочется пригубить русское шампанское, то председатель ЛДПР готов выслать ящик с игристым», — отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным агентства РИА Новости, в докладе нацразведки о влиянии России на выборы в США приводилось заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он якобы сказал, что россияне с радостью воспримут победу Дональда Трампа в президентской гонке и выпьют по этому случаю бокал игристого вина.

Во время прошедшей президентской кампании в США Жириновский симпатизировал кандидату от Республиканской партии. Незадолго до выборов, которые прошли 8 ноября, он обратился к американцам с призывом голосовать за Трампа. Российский политик даже предполагает, что может состоять в родстве с республиканцем.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.