Путин нашел «хорошие мысли» в предложениях Жириновского

Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда читает брошюры лидера ЛДПР Владимира Жириновского и находит в них интересные мысли. Об этом он сообщил в среду, 21 декабря, в ходе встречи с Федеральным собранием, передает ТАСС.

«Там есть хорошие мысли. И духовные, и организационные», — отметил глава государства. Путин также напомнил, что в начале 2000-х Жириновский изложил идею, которая позднее «была реализована в виде федеральных округов».

21 декабря в Кремле состоялась встреча Путина с представителями палат российского парламента. Были затронуты разные вопросы, среди которых изменения в законах, упрощение получения гражданства РФ, акцизы на спиртосодержащие средства и табачные изделия, а также борьба с терроризмом.

В завершении встречи Путин пригласил представителей Федерального собрания отметить окончание года шампанским. «Пойдемте тогда, махнем, как в народе говорят», — сказал президент.