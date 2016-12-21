Путин позвал депутатов и сенаторов махнуть по бокалу

Президент России Владимир Путин, завершая встречу с представителями Федерального собрания, пригласил их отметить окончание года шампанским. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После обсуждения итогов 2016 года глава государства отметил, что «планировалось еще по бокалу шампанского».

«Пойдемте тогда, махнем, как в народе говорят», — сказал Путин.

Ранее в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства на новогоднюю ночь. По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин встретит Новый год в кругу семьи. «Традиционно — с родными, близкими, друзьями, как все отмечают Новый год», — сказал Песков, отвечая на вопрос о планах главы государства на праздничный вечер. Где именно будет находиться Путин в новогоднюю ночь, не уточняется.