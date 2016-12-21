В Кремле раскрыли планы Путина на новогоднюю ночь

Российский президент Владимир Путин встретит Новый год в кругу семьи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Мир» в среду, 21 декабря.

«Традиционно — с родными, близкими, друзьями, как все отмечают Новый год», — сказал Песков, отвечая на вопрос о планах главы государства на праздничный вечер. Где именно будет находиться Путин в новогоднюю ночь, не уточняется.

Официальный представитель Кремля также выразил уверенность в том, что российский лидер посмотрит свое обращение к гражданам по телевизору.

В 2015 году Песков сообщал о том, что президент намерен встретить Новый год дома.

В 2013 году Путин встретил Новый год в Хабаровске. Он прибыл в город незадолго до новогоднего бала, который организовали в столице ДФО для жителей региона, пострадавших от масштабного паводка, сообщает «Российская газета».