Политолог предсказал сроки объявления Путиным решения по участию в выборах

О своем решении относительно участия в предстоящих президентских выборах президент России Владимир Путин может объявить в мае. Такое предположение высказал политолог Глеб Кузнецов в беседе с «Лентой.ру» в пятницу, 20 января.

«Годовщина подписания ключевых документов по развитию социальной сферы, так называемых майских указов, мне представляется вполне логичным способом объявить о начале президентской кампании», — сказал эксперт.

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Кузнецов полагает, что раньше указанного срока Путин вряд ли сделает официальное заявление. «Это вопрос политической стратегии, которую избрала команда президента», — отметил он.

Ранее в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что хотел бы выдвижения Путина на новый президентский срок.

В декабре 2016 года в ходе большой пресс-конференции Путин обещал рассказать, будет ли он участвовать в выборах нового главы государства в 2018 году, когда «время созреет». Он также заявил, что в бюджете на 2017-2019 годы заложены средства на исполнение всех социальных обязательств и майских указов.

Майские указы — 11 документов с поручениями правительству, призванные повысить качество жизни россиян, были подписаны Путиным в мае 2012 года. Указы определяют основные ориентиры развития страны на несколько лет, в первую очередь в социально-экономической сфере.

В России президент избирается сроком на шесть лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Очередные выборы главы государства намечены на 2018 год.