Президент заверил россиян в исполнении майских указов

В бюджете на 2017-2019 годы заложены средства на исполнение всех социальных обязательств и майских указов. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас полностью заложены все деньги для исполнения социальных обязательств, в том числе майских указов президента. Мы целиком и полностью сохраним поддержку промышленности», — подчеркнул глава государства.

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При этом Путин заявил, что основная статья экономии бюджетных средств придется на раздел «Национальная оборона». Он подчеркнул, что это не отразится на обороноспособности страны.

«Что касается бюджета, то мы исходим из очень консервативных установок, а именно из 40 долларов за баррель на следующий год», — добавил президент.

Майские указы — 11 документов с поручениями правительству, призванные повысить качество жизни россиян, были подписаны Путиным в мае 2012 года. Указы определяют основные ориентиры развития страны на несколько лет, в первую очередь в социально-экономической сфере.

Наиболее важными задачами, которые нужно выполнить к 2018 году, являются: рост зарплаты бюджетников в 1,5 раза, обеспечение доступным жильем 60 процентов семей и создание 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест.