Бойца ВСУ заподозрили в ликвидации украинца на Бали

«Страна.ua»: В Киеве задержали экс-бойца ВСУ Глеба Новостройного

В Киеве задержали экс-бойца подразделения «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Глеба Новостройного (позывной — Днепрянин). Как сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua», его могут подозревать в причастности к ликвидации своего соотечественника на индонезийском острове Бали.

В беседе с изданием основатель «Кракена» Константин Немичев заявил, что речь идет о деле Игоря Комарова — сына украинского криминального авторитета. Сам Новостройный, фанат футбольного клуба «Днепр», отслужил в подразделении четыре года. Со службы он уволился в 2025 году из-за проблем со здоровьем.

Сведения о том, что Новостройный может фигурировать в деле Комарова, поступили к Немичеву из «неофициальных источников». При этом, как отмечают журналисты, материалы следствия засекречены. Вопрос об избрании меры пресечения Новостройному Печерский районный суд Киева должен рассмотреть «на днях».

20 февраля стало известно о похищении украинцев Игоря Комарова и Ермака Петровского, сыновей криминальных авторитетов Сергея Комарова и Александра Петровского. Второму пленнику удалось сбежать, а видео с первым позднее появилось в сети: на нем Комаров озвучил требование похитителей о выкупе в размере 10 миллионов долларов.

Спустя неделю сильно разложившиеся останки Комарова были обнаружены на острове Бали. На них наткнулся местный житель во время утренней пробежки. Идентифицировать мужчину удалось по татуировке на руке.