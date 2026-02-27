Расчлененное тело сына украинского вора в законе могли найти на Бали. Его похищение вскрыло криминальную сеть с участием СБУ

Части тела, которые могут принадлежать похищенному сыну украинского криминального авторитета Игорю Комарову, нашли на Бали, сообщило издание Kumparan News. Пока нет стопроцентных доказательств, однако на руке жертвы есть приметная татуировка.

Фрагменты человеческой головы и части тела были обнаружены в устье реки Вос в районе пляжа Кетевел округа Сукавати. На них наткнулся местный житель во время утренней пробежки, на место немедленно прибыла полиция. Глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Ария Сэнди уточнил, что следствие рассматривает версию возможной связи находки с делом о похищении гражданина Украины.

По имеющимся данным, останки находились в состоянии сильного разложения, что не позволяет сделать хоть какие-то оценки без судебно-медицинской экспертизы. По оценкам следствия, жертва могла быть мертва более трех дней. Образцы ДНК намерены сопоставить с материалами родственников похищенного украинца.

Игорь Комаров и его девушка, блогер Ева Мишалова Фото: @yeva_mishalova

Сын Комарова с приятелем неоднократно оказывались в криминальных хрониках

20 февраля стало известно о похищении граждан Украины Игоря Комарова и Ермака Петровского, сыновей криминальных авторитетов Сергея Комарова по прозвищу Комар и Александра Петровского по прозвищу Нарик. Сергей Комаров считается смотрящим в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой народной республике. Позднее выяснилось, что Петровскому удалось бежать, а Комаров остался в плену. В сети появилось видео, в котором сын вора в законе озвучил требование похитителей о выкупе в размере 10 миллионов долларов.

Как оказалось, Комаров и Петровский — прямые участники мошеннических схем и вооруженных нападений. История с их похищением вскрыла масштабный передел рынка кол-центров на Украине и затронула ряд высокопоставленных чиновников и политиков. Игорь и Ермак неоднократно попадали в криминальные хроники: в 2021 году они обстреляли автомобиль бизнесмена Артура Рысина. В ноябре 2025-го Петровский-младший напал с оружием на охрану советника главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА).

В деле замешана Служба безопасности Украины

На появившемся в сети видео, предположительно, с участием Комарова, он рассказывает о роли Ермака и Александра Петровских в мошеннических кол-центрах. Также речь заходит об их покровителе Сергее Лысаке — генерале СБУ и бывшем начальнике Днепропетровской ОВА, действующем главе Одесской городской военной администрации. По словам Комарова, кол-центры были организованы еще осенью 2021 года и целенаправленно занимались обманом граждан России.

Кроме того, СБУ при участии Лысака также покрывает деятельность кол-центров днепропетровской ОПГ «Девятки», возглавляемой близким другом Лысака Игорем Хромовым. В июне 2024 года «офисы» «Девяток» стали объектом давления правоохранителей — депутат Верховной Рады Украины Николай Тищенко провел рейд по десяткам объектов.

Как рассказал «Ленте.ру» председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России, эксперт по кибербезопасности и деловой разведке Игорь Бедеров, Днепропетровск фактически стал неофициальной столицей рынка мошеннических кол-центров. По мнению эксперта, главной целью похищения Комарова был не столько выкуп, сколько доступ к криптовалютным кошелькам, а также к паролям и логистике сетей кол-центров.