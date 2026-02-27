Реклама

На Бали нашли тело предполагаемого сына украинского вора в законе

Тело предполагаемого сына украинского вора в законе Комарова обнаружили на Бали
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Фото: Pak_Sun / Shutterstock / Fotodom

На Бали местные жители обнаружили части тела, которые, по предварительным данным, могут принадлежать гражданину Украины Игорю Комарову, сыну криминального авторитета Сергея Комарова. Об этом сообщает индонезийское издание Kumparan News.

«В четверг, 26 февраля, около 10:00 по местному времени (6:00 по московскому времени) были обнаружены фрагменты человеческой головы и части тела, предположительно, принадлежащие жертве увечий», — сказано в сообщении. По оценкам следствия, жертва мертва более трех дней.

Отмечается, что на руке жертвы имеется татуировка, которая может совпадать с описанием ранее похищенного украинца.

При этом полиция пока не может с уверенностью сказать, принадлежит ли тело Комарову, и проводит экспертизу ДНК. Для этого, по данным издания, следователи сотрудничают с украинским консульством.

20 февраля украинское издание «Ракурс» заявило о похищении граждан Украины Игоря Комарова и Ермака Петровского, сыновей криминальных авторитетов Сергея Комарова по прозвищу Комар и Александра Петровского по прозвищу Нарик. Преступление якобы совершили неизвестные из Чечни. Сообщалось, что Петровскому удалось бежать, а Комаров остался в плену. В сети появилось видео, в котором Комаров озвучил требование похитителей о выкупе в размере десяти миллионов долларов.

