На Бали похитили и пытают сына украинского вора в законе. Как в этом замешаны мошеннические кол-центры, чеченцы и СБУ?

Бедеров: Власти Украины могут заняться переделом рынка кол-центров в стране

Похищение на индонезийском острове Бали сыновей украинских криминальных авторитетов Игоря Комарова и Ермака Петровского может быть попыткой передела рынка мошеннических кол-центров при непосредственном участии спецслужб или правоохранительных органов Украины. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России, эксперт по кибербезопасности и деловой разведке Игорь Бедеров.

Киевским спецслужбам и политикам выгоднее контролировать все финансовые потоки самостоятельно, а не оставлять их в руках региональных баронов Игорь Бедеров эксперт по кибербезопасности

20 февраля украинское издание «Ракурс» заявило о похищении граждан Украины Игоря Комарова и Ермака Петровского, являющихся сыновьями криминальных авторитетов Сергея Комарова по прозвищу Комар и Александра Петровского по прозвищу Нарик. Преступление якобы совершили неизвестные выходцы из Чечни. При этом сообщалось, что Петровскому удалось сбежать, а вот Комаров остался в плену — в сети появилось видео, в котором Комаров озвучил требование похитителей о выкупе в размере 10 миллионов долларов.

Как выяснилось, Комаров и Петровский не просто являются сыновьями «воров в законе», а напрямую участвовали в мошеннических схемах и даже вооруженных нападениях. История с их пропажей может указывать на масштабный передел рынка кол-центров на Украине и затронуть ряд высокопоставленных чиновников и политиков страны. Почему распространенная версия похищения сыновей «воров в законе» вызвала вопросы даже на Украине, какие мотивы могли преследовать похитители и как в деле оказалась замешана Служба безопасности Украины (СБУ) — разбиралась «Лента.ру».

Что известно о происшествии?

Игорь Комаров — житель Днепропетровска 1997 года рождения без официально зарегистрированных юридических лиц и статуса «физическое лицо-предприниматель» (ФОП, аналог российской юридической формы «индивидуальный предприниматель», — прим. «Ленты.ру»). Его отец, Сергей Комаров, считается «смотрящим» по подконтрольному Киеву Краматорску в Донецкой народной республике (ДНР), а семья после начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году переехала в Днепропетровск.

Кадр из видео после похищения Игоря Комарова Кадр: Telegram-канал ХДніпро

Ермак Петровский, в свою очередь, является сыном более известного в криминальных кругах Украины Александра Петровского по прозвищу Нарик — одного из крупнейших авторитетов Днепропетровска. В 2022 году правоохранительные органы Германии провели обыск в резиденции Нарика в Берлине по обвинению в организации мошеннических кол-центров, а также коррупции и незаконной добыче нефти и газа. В период правления бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Петровский-старший неоднократно получал государственные награды страны и присутствовал на церемонии получения автокефалии раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ).

Игорь и Ермак также неоднократно попадали в криминальные хроники: в 2021 году они обстреляли автомобиль бизнесмена Артура Рысина. В ноябре 2025-го Петровский-младший напал с оружием на охрану советника главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Владислава Гайваненко Василия Ободенко: один из телохранителей получил восемь пулевых ранений.

Комаров — типичный пример того, как криминальные авторитеты 1990-х — 2000-х передали эстафету своим детям, и они уже играют в новые игры: Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), Бали, кол-центры Ukrnews.Live украинское издание

Как рассказал изданию Balipost руководитель отдела по связям с общественностью региональной полиции Бали Анди Арисанди, заявление о пропаже Комарова поступило 15 февраля, после чего полиция начала изучать детали случившегося. Как сообщается, на Бали Комаров хотел научить Петровского и их общего друга ездить на мотоциклах по неровной поверхности. Когда третий участник заезда вырвался вперед, он заметил, что Комаров и Петровский исчезли.

Вскоре после пропажи Петровский вышел на связь и сообщил, что на него и Комарова напали неизвестные. Однако сам Комаров исчез, а украинцы смогли найти только его мобильный телефон и сумку.

22 февраля Telegram-канал INSIDER UA сообщил, что Комаров похищен, а преступники отрубили ему фаланги пальцев на одной из рук. Позднее в одном из днепропетровских Telegram-каналов появилось видео, в котором Комаров пожаловался своей девушке на начавшееся заражение после ампутации фаланг и просил ее как можно скорее прислать выкуп.

Почему распространенная версия вызвала вопросы?

Украинские СМИ и блогеры возложили ответственность за похищение на якобы выходцев из Чечни, при этом версии отличаются: одни журналисты говорят о приехавших на остров гражданах России, другие — о конфликте Комарова и Петровского с местным криминальным авторитетом. Днем 25 февраля в Telegram-канале «ХДніпро», опубликовавшем видео с участием Комарова, появилось сообщение о задержании граждан России и Армении по обвинению в организации похищения, однако в настоящий момент оно удалено, а в индонезийских СМИ нет подтверждения информации.

Согласно распространенной версии, похитители якобы смогли вычислить местоположение Комарова по публикации его девушки, блогерши Евы Мишаловой, 14 февраля в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Девушка выложила фото на яхте с Комаровым и указала геолокацию на Бали.

С 15 февраля Мишалова публично никак не упоминала инцидент с похищением, при этом блогерша выкладывала посты 16 и 17 февраля. Сестра Евы попросила оставить ее в покое, добавив, что девушка «в отчаянии»

Украинский журналист Виталий Глагола, распространивший информацию о похищении Комарова, и вовсе допустил, что история могла быть использована как инструмент для раскрутки страницы Мишаловой и создания вирусного эффекта в соцсетях. Он указал на недельное отсутствие информации от полиции Бали и властей Украины, а также публикаций в крупнейших индонезийских СМИ.

Ни одной публикации о похищении двух украинцев, требовании 10 миллионов долларов или спецоперации полиции Бали. Для события такого масштаба это нетипично Виталий Глагола украинский журналист

Игорь Комаров и Ева Мишалова Фото: @yeva_mishalova

Как в истории оказались замешаны СБУ и депутат Рады?

21 февраля в днепропетровских Telegram-каналах появилось видео, предположительно, с участием Комарова, в котором он рассказывает о роли Ермака и Александра Петровских в мошеннических кол-центрах. Также речь заходит об их покровителе Сергее Лысаке — генерале СБУ и бывшем начальнике Днепропетровской ОВА, действующем главе Одесской городской военной администрации. По словам Комарова, кол-центры были организованы еще осенью 2021 года и целенаправленно занимались обманом граждан России.

$15 тысяч в месяц составляла плата за охрану одного «офиса» Комарова Нарику. С других кол-центров Петровский-старший требовал до 30 тысяч долларов в месяц

Как рассказал Комаров, СБУ при участии Лысака также покрывает деятельность кол-центров днепропетровской ОПГ «Девятки», возглавляемой близким другом Лысака Игорем Хромовым. Однако в июне 2024 года «офисы» «Девяток» стали объектом давления правоохранителей: тогда депутат Верховной Рады Украины Николай Тищенко провел рейд по десяткам объектов вместе с приехавшими из Киева силовиками.

По сообщениям украинских СМИ, Тищенко месяцем ранее столкнулся с деятельностью кол-центров и попытался их закрыть, однако встретил отпор местных силовиков. Во время повторного рейда произошел скандальный инцидент с участием депутата: его охрана избила бойца националистического батальона «Кракен» (сформирован ветеранами батальона «Азов», внесенного в список террористических организаций и запрещенного в России) Дмитрия Павлова, а против самого политика было возбуждено уголовное дело.

Посетил он тогда и мошеннические «офисы» ОПГ «Девятки», однако там, прямо говоря, его «послали». И всю свою «любезность» завернули в обертку под названием «Сергей Лысак» Игорь Мосийчук бывший депутат Верховной Рады (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Игорь Бедеров отметил, что Днепропетровск фактически стал неофициальной столицей рынка мошеннических кол-центров. Эксперт подчеркнул, что несмотря на возможность работы «офисов» в удаленном режиме, их можно вычислить при помощи анализа финансовых потоков, разведки по открытым источникам (OSINT) и международного полицейского сотрудничества.

Проблема не в выявлении, а в политической воле и степени «крышевания». Пока бизнес приносит стабильный доход и имеет влиятельных покровителей, украинские правоохранительные органы либо закрывают глаза, либо ограничиваются показательными, но единичными задержаниями Игорь Бедеров эксперт по кибербезопасности

Сотрудники спецподразделения СБУ. Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

Какие мотивы преследовали похитители?

По оценке Игоря Бедерова, рынок мошеннических кол-центров на Украине давно перерос стадию стихийного криминала и стал структурированным сектором теневой экономики с оборотом в сотни миллиардов долларов. «География "работы" простирается далеко за пределы России — от стран ЕС и Великобритании до США и Центральной Азии», — подчеркнул он.

$360 миллиардов похитили операторы мошеннических кол-центров только у граждан России в 2025 году

По мнению эксперта, главной целью похищения Комарова был не столько сам выкуп, сколько доступ к криптовалютным кошелькам («холодным кошелькам»), а также к паролям и логистике сетей кол-центров. Он также допустил работу независимых «коллекторов» из числа ОПГ, отрабатывающих крупный долг или жалобы на мошенничество.

Бедеров также отметил, что попытки надавить на владельцев «офисов» со стороны силовиков могут иметь цель рейдерского захвата бизнеса или получение компрометирующей информации. Эксперт отметил, что украинские СМИ также посчитали борьбу Тищенко с кол-центрами актом борьбы за сферу влияния.