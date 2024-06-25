Участвовавшему в драке с бойцом «Кракена» депутату Рады предъявили обвинения

Депутату Рады, участвовавшему в избиении бойца «Кракена», предъявили обвинения

Депутату Верховной Рады Украины Николаю Тищенко объявили подозрение после того, как его охрана избила бойца националистического батальона «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Павлова. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины (ГБР).

«20 июня 2024 года в Днепре группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего — бывшего военнослужащего ВСУ», — указано в сообщении ГБР.

По сообщению ведомства, военного удерживали в течение определенного времени и наносили телесные повреждения, что было сделано группой лиц по предварительному сговору. Тищенко подозревается по 146 статье Уголовного кодекса Украины, согласно которой ему грозит лишение свободы до пяти лет.

Сам парламентарий заявлял, что приехал в город Днепр, где произошел инцидент, для борьбы с мошенническими кол-центрами, а Павлов курировал охрану таких заведений. По его словам, именно на этой почве случился конфликт.