Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:59, 21 июня 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о драке с участием нардепа из партии Зеленского и бойца «Кракена»

«Страна.ua»: охрана депутата Рады Тищенко избила бойца «Кракена» Павлова

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Охрана депутата Верховной Рады Николая Тищенко от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» избила бойца националистического батальона «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Дмитрия Павлова. О драке с участием нардепа рассказало в Telegram издание «Страна.ua».

«Это произошло на улице во время его прогулки с младенцем. Неизвестные без опознавательных знаков в балаклавах выхватили ребенка из рук мужчины, скрутили его в наручники и стали избивать. (...) У мужчины накануне был конфликт с охраной народного депутата Николая Тищенко», — говорится в публикации.

Сам парламентарий заявил, что приехал в Днепр для борьбы с мошенническими кол-центрами, а Павлов курировал охрану таких заведений, и именно на этой почве случился конфликт.

Ранее украинский пленный заявил, что в ходе боев под Харьковом бойцы украинской группировки «Кракен» спасали лишь своих сослуживцев и не помогали остальным украинским военнослужащим.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      В Херсоне зафиксирована вспышка холеры среди военных. Украинские власти могут скрывать эпидемию

      Боец СВО неделю ел листья и пил дождевую воду под прицелом дронов ВСУ в ожидании эвакуации

      МИД Израиля вызвал посла Армении

      У Земли обнаружили защиту от сверхновых

      В России начались продажи уникального гаджета. Чем удивляет новый продукт от Huawei?

      Реклама

      Премьер Грузии раскритиковал кампанию против закона об иноагентах

      Под Петербургом нашли пакеты с человеческими костями

      Лавров назвал условие сохранения Украины в границах 1991 года

      СКР взялся расследовать атаку украинских дронов на Краснодарский край

      Врач призвала отказаться от некоторых продуктов ради здоровья щитовидной железы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше