Охрана депутата Верховной Рады Николая Тищенко от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» избила бойца националистического батальона «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Дмитрия Павлова. О драке с участием нардепа рассказало в Telegram издание «Страна.ua».
«Это произошло на улице во время его прогулки с младенцем. Неизвестные без опознавательных знаков в балаклавах выхватили ребенка из рук мужчины, скрутили его в наручники и стали избивать. (...) У мужчины накануне был конфликт с охраной народного депутата Николая Тищенко», — говорится в публикации.
Сам парламентарий заявил, что приехал в Днепр для борьбы с мошенническими кол-центрами, а Павлов курировал охрану таких заведений, и именно на этой почве случился конфликт.
Ранее украинский пленный заявил, что в ходе боев под Харьковом бойцы украинской группировки «Кракен» спасали лишь своих сослуживцев и не помогали остальным украинским военнослужащим.