На Украине рассказали о драке с участием нардепа из партии Зеленского и бойца «Кракена»

«Страна.ua»: охрана депутата Рады Тищенко избила бойца «Кракена» Павлова

Охрана депутата Верховной Рады Николая Тищенко от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» избила бойца националистического батальона «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Дмитрия Павлова. О драке с участием нардепа рассказало в Telegram издание «Страна.ua».

«Это произошло на улице во время его прогулки с младенцем. Неизвестные без опознавательных знаков в балаклавах выхватили ребенка из рук мужчины, скрутили его в наручники и стали избивать. (...) У мужчины накануне был конфликт с охраной народного депутата Николая Тищенко», — говорится в публикации.

Сам парламентарий заявил, что приехал в Днепр для борьбы с мошенническими кол-центрами, а Павлов курировал охрану таких заведений, и именно на этой почве случился конфликт.

Ранее украинский пленный заявил, что в ходе боев под Харьковом бойцы украинской группировки «Кракен» спасали лишь своих сослуживцев и не помогали остальным украинским военнослужащим.