Украинский пленный рассказал о спасении «Кракеном» своих бойцов под Харьковом

Пленный Доценко: бойцы «Кракена» эвакуировали под Харьковом лишь своих

Бойцы украинской группировки «Кракен» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) спасали лишь своих в ходе боев под Харьковом, заявил пленный солдат 415-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Доценко. Об этом сообщает РИА Новости.

«К вечеру, по-моему, "залетело" две Bradley (боевая машина пехоты — прим. «Ленты.ру») с пулеметами. По-моему, был "Кракен". Вытянули своих. Тех, кто был, другие — пограничники с нами еще были, — никого, ничего… Забрали своих и "откатились"», — рассказал он.

Доценко отметил, что навстречу покинувшим позиции бойцам «Кракена» двигался автомобиль его батальона. Они не предупредили других украинских военных о приближении российских войск, из-за чего их машина попала под шквальный огонь.

Ранее стало известно, что попавший в плен военнослужащий ВСУ помог российским бойцам эвакуировать из-под обстрела своего сослуживца.