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06:54, 13 июня 2024Бывший СССР

Украинский пленный помог российским бойцам эвакуировать раненого солдата ВСУ

Пленный боец ВСУ помог ВС России эвакуировать своего раненого сослуживца

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Попавший в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) помог российским бойцам эвакуировать из-под обстрела своего сослуживца. Об этом сообщил ТАСС военнослужащий десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты группировки Тихоокеанского флота с позывным Перец.

По его словам, ночью на украинские позиции прибыло подкрепление из семи человек. Российские бойцы атаковали, в результате один украинский военнослужащий получил ранения, еще одного взяли в плен, остальные сбежали.« Так вот один из этих двоих помогал нам эвакуировать своего раненого сослуживца», — рассказал Перец. он подчеркнул, что боец ВСУ говорил «исключительно на русском языке».

В феврале взятые в плен в Авдеевке военнослужащие ВСУ помогли эвакуировать раненого российского бойца.

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      Марина Совина
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