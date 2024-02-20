Пленные ВСУ помогли эвакуировать раненого российского бойца

Военнопленные ВСУ помогли эвакуировать раненого российского бойца в Авдеевке

Взятые в плен в Авдеевке военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) помогли эвакуировать раненого российского бойца. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Судя по опубликованным кадрам, военнопленные взяли лежащего на земле раненого российского военного и перенесли его в безопасное место. Украинские бойцы также выразили благодарность за то, что им спасли жизнь.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе Авдеевки. В Минобороны РФ отметили, что за минувшие сутки на авдеевском направлении были отражены девять атак противника. При этом потери ВСУ составили до 565 человек, уточнили в ведомстве.