Минобороны рассказало о ситуации в районе освобожденной Авдеевки

Минобороны сообщило о занятии более выгодных рубежей в районе Авдеевки

Российские войска заняли более выгодные рубежи в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики. Об этом сообщило Минобороны России.

За минувшие сутки на авдеевском направлении были отражены девять атак противника, отметили в Минобороны. При этом потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 565 человек.

19 февраля Минобороны сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом. На административных зданиях предприятия были водружены российские флаги.