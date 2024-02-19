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15:17, 19 февраля 2024Россия

Минобороны рассказало о ситуации в районе освобожденной Авдеевки

Минобороны сообщило о занятии более выгодных рубежей в районе Авдеевки

Кадр: РИА Новости

Российские войска заняли более выгодные рубежи в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики. Об этом сообщило Минобороны России.

За минувшие сутки на авдеевском направлении были отражены девять атак противника, отметили в Минобороны. При этом потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 565 человек.

19 февраля Минобороны сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом. На административных зданиях предприятия были водружены российские флаги.

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      Алан Босиков
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