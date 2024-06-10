Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:00, 10 июня 2024Бывший СССР

Боец ВСУ сдался в плен российским войскам. Для побега из своего подразделения он придумал необычный способ

Боец ВСУ на плоту из пластиковых бутылок переплыл через Днепр ради сдачи в плен

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) переплыл через Днепр и сдался в плен российским войскам. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

Солдат придумал необычный способ для своего побега. В течение нескольких месяцев он мастерил плот из бутылок. Узнав, что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на харьковское направление, мужчина окончательно решился сдаться и вышел на связь с российской стороной через чат-бот.

Украинский военный угнал танк для своей безопасности

В мае 39-летний боец ВСУ Максим Лихачев угнал танк Т-64, чтобы на нем доехать до российских позиций и сдаться в плен. Он объяснил, что его подразделение бросили на позицию как пушечное мясо, после чего он решился выйти на связь с российской стороной и передал свои координаты. После этого ВС РФ открыли огонь по соседним позициям ВСУ, и украинские военные в панике отступили.

Материалы по теме:
«В бою мы агрессивнее мужчин» Женщины-бойцы на СВО — о схватках с врагом, тяготах службы и любви на войне
«В бою мы агрессивнее мужчин»Женщины-бойцы на СВО — о схватках с врагом, тяготах службы и любви на войне
8 марта 2024
Российская армия наступает на Харьков. Чем это грозит Украине и как успехи на фронте изменят ход СВО?
Российская армия наступает на Харьков.Чем это грозит Украине и как успехи на фронте изменят ход СВО?
13 мая 2024

Уличив момент, военный запрыгнул в бронемашину. Это было воспринято его сослуживцами как намерение прикрыть отступающих и не вызвало подозрения. Обладая только опытом вождения трактора в деревне, Лихачев сумел завести танк и доехать до указанной точки, где поднял дуло танка вверх и сдался вместе с трофеем. Он объяснил, что угнать танк было самым безопасным способом преодолеть простреливаемую зону.

Никто в спину не стрельнет

Максим Лихачевбоец ВСУ

Бойцов ВСУ призывают вызывать «Волгу»

Существует специальная радиоволна «Волга» на гуманитарной частоте 149.200 МГц, с помощью которой украинские военные могут сдаться в плен, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он добавил, что это сопряжено с серьезными рисками.

Сдаются в плен часто. Особенно это заметно на направлениях, где Российская армия добивается успехов. Это нормальное явление: чем активнее мы продвигаемся вперед, тем больше людей сдаются в плен

Андрей Кошкинвоенный эксперт

Кошкин также подчеркнул, что сдача в плен связана с серьезными рисками для обеих сторон. «Есть радиоволна, на которой можно договориться о сдаче в плен на определенном участке. Но важна бдительность: на этой волне ловят свои же. Бывает и наоборот: спецназ говорит, что собирается сдаться в плен, а сам начинает боевую операцию. Так что эта история небезопасна для обеих сторон», — заключил полковник.

Материалы по теме:
«Фронт посыпался быстро» Почему войска Украины оставили Авдеевку и как это изменит ситуацию на фронтах СВО?
«Фронт посыпался быстро»Почему войска Украины оставили Авдеевку и как это изменит ситуацию на фронтах СВО?
20 февраля 2024
«Земля была бурой от крови» Командир штурмовиков ЧВК «Вагнер» — о вербовке на зоне, битве за Артемовск и искуплении
«Земля была бурой от крови»Командир штурмовиков ЧВК «Вагнер» — о вербовке на зоне, битве за Артемовск и искуплении
8 февраля 2024

О нежелании украинцев воевать говорит и тот факт, что военный 9-й бригады российских войск с позывным «Сорока» попал в плен, но убедил бойцов ВСУ сдаться. Россиянин уточнил, что украинские военные были обычные мобилизованные. Российский штурмовик понял в ходе разговора, что солдаты ВСУ не хотят принимать участие в боевых действиях, но боятся расстрела. Он же пообещал им жизнь и позднее сдержал свое слово.

8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться домой, так как опасаются, что их отправят обратно в зону боевых действий. По его словам, военные сами просят не передавать их на Украину, считая, что в России они в безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Боец ВСУ сдался в плен российским войскам. Для побега из своего подразделения он придумал необычный способ

      Сенатор рассказал о «засиявшем как елка» от его предложения Зеленском

      Парень сходил к врачу из-за интимной боли и узнал неприятную правду

      В российском регионе объявили опасность ракетного удара

      Названо влияющее на подписание США и Саудовской Аравией соглашения условие

      Боец СВО назвал необходимое штурмовику количество патронов

      Стало известно о попытке атаки ВСУ на буксир и баржу в Таганрогском заливе

      Три беспилотника пытались атаковать российский регион

      Глава Севастополя рассказал о подготовке диверсий в городе

      Женщина уличила мужа в отправке ее обнаженных фотографий другим девушкам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше