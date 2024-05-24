Безсонов: украинский боец угнал танк Т-64 и сдался ВС России

Заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов рассказал о том, как украинский военнослужащий Максим Лихачев угнал танк Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении и перешел на сторону армии России.

По словам Безсонова, 39-летний боец угнал бронированную боевую машину, потому что посчитал, что так будет безопаснее добраться до российских позиций, где его ждали по предварительной договоренности. «Никто в спину не стрельнет, и для других вэсэушников на передовых позициях все выглядело как обычный боевой выход танка», — пояснил он.

Чтобы обозначить себя, Лихачев поднял дуло танка вверх. Затем он вышел из машины с поднятыми руками, и его обыскали российские солдаты. Те, в свою очередь, пообещали, что скоро у мужчины «новая жизнь начинается».

Перешедший на сторону России солдат успел послужить в четырех бригадах ВСУ

Лихачев — уроженец города Сватово Луганской народной республики (ЛНР). С начала специальной военной операции (СВО) на Украине он успел послужить в четырех бригадах ВСУ. В 2022 году мужчина поступил на службу в 101-ю бригаду, в 2023-м перешел в 110-ю, еще через год — в 119-ю, а в плен сдался уже будучи бойцом 59-й бригады.

Фото: Reuters

При этом, по словам Безсонова, перед службой в украинской армии Лихачев встретился с неназванным лицом в Польше, а все бригады, в которых затем побывал военный, несли неоправданно высокие потери. Чиновник пообещал раскрыть связь между этими фактами в будущем.

Ранее солдаты ВС России угнали у ВСУ танк польской армии

13 мая стало известно, что военнослужащие танкового батальона, которым командует боец из Кургана с позывным Горыныч, угнали танк Т-72 ВСУ.

«Из-под носа у ВСУ по минному полю вытащили танк Т-72. Он состоял на вооружении польской армии и был передан Украине», — рассказал солдат ВС России. О том, на каком участке фронта был осуществлен маневр, не уточняется.

В марте эти же танкисты захватили натовский бронетранспортер М113 из США. Трофей удалось заполучить недалеко от Авдеевки. БТР был подорван на мине в поселке Ласточкино. При бегстве противник оставил все боекомплекты внутри машины.