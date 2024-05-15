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15:00, 15 мая 2024Россия

Российские войска взяли под контроль Работино в Запорожье. Это село было плацдармом для контрнаступления ВСУ

Минобороны: ВС России взяли под контроль село Работино в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие Российской армии взяли под контроль село Работино в Запорожской области, доложили в Министерстве обороны. Бои за населенный пункт велись последние несколько месяцев.

Небольшое село в Пологовском районе Запорожской области было одной из целей контрнаступления Вооруженных сил Украины летом-осенью прошлого года. Работино удалось взять подразделениями группировки войск «Днепр», там же было нанесено поражение живой силе и технике украинских войск. Корме того, ВС России нанесли удары по живой силе ВСУ в районе Малой Токмачки Запорожской области.

Кадр: Минобороны России

Разведка США считала, что Работино может стать плацдармом для украинского наступления

В прошлом году разведывательное управление министерства обороны США отмечало, что даже если ВСУ не достигнут прорыва в 2023-м, у них «будут все возможности для нового рывка в 2024 году» при условии удержания позиций в Работино и расширения зоны контроля. Между тем украинский президент Владимир Зеленский заявил в феврале этого года, что ВСУ подготовят и начнут новое контрнаступление в 2024 году. Политик отметил, что не хочет сейчас вдаваться в детали нового наступления, однако пообещал «сюрпризы», которые удивят армию России.

В то же время США считают нынешний этап российского-украинского конфликта критическим. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, «предстоящие недели и месяцы потребуют многих усилий от украинцев», так как Вооруженные силы России успешно продвигаются на нескольких участках фронта.

ВСУ потеряли много западной техники, включая танки Leopard, пытаясь выйти к Работино

В июне 2023-го украинские военные пытались прорваться через через «Линию Суровикина» для выхода к Работино. Как писал Forbes, в бою под Малой Токмачкой 8 июня Украина потеряла 25 танков и боевых машин пехоты западного производства. Как указывал журналист Дэвид Экс, ВСУ не смогли преодолеть минное заграждение.

В результате были уничтожены 17 боевых машин пехоты М2 Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три машины для разминирования Leopard 2R (на базе танка) и одна машина для разминирования Wisent. ВСУ потеряли почти пятую часть Bradley, пятую часть Leopard 2A6 и половину Leopard 2R

Российский полковник допустил дальнейшее продвижение ВС РФ после взятия Работино

Как отметил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, теперь российские военные могут попытаться ликвидировать выступ противника в Новоданиловке. Этот пункт нужно взять, и после этого ВСУ начнут автоматически откатываться к Малой Токмачке и Белогорью, указал эксперт. Следом за Работино также может быть Орехов — мощный населенный пункт.

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Кошкин объяснил, что ВСУ побоятся оказаться в котле, поэтому будут вынуждены отступить на более выгодные позиции, в случае взятия контроля над Новоданиловкой.

Между тем глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что взятие Работино ускорит продвижение ВС России на ореховском направлении, в том числе в районе села Вербового. Он добавил, что ВСУ удерживают высоты к северу от Работина, за них уже идут ожесточенные бои.

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      Алина Гончарова
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