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19:48, 14 мая 2024Мир

Блинкен назвал нынешний этап конфликта критическим для Украины

Госсекретарь США Блинкен: Украина находится на критическом этапе конфликта
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Украина находится на критическом этапе конфликта, так как Россия успешно наступает на нескольких участках фронта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев 14 мая, трансляцию его выступления вел Госдепартамент на YouTube.

«Мы [власти США и Украины] встречаемся в критический момент. Россия проводит еще одно наступление на Украину, на Харьков и на востоке», — сообщил глава ведомства.

Дипломат подчеркнул, что «предстоящие недели и месяцы потребуют многих усилий от украинцев», так как Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются на нескольких участках фронта.

Ранее стала известна причина внезапного визита Блинкена в Киев. Дипломат прибыл на Украину, чтобы выразить приверженность Вашингтона оказанию дальнейшей поддержки. Также Блинкен в ходе двухдневного визита встретится с местными активистами.

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      Дарья Устьянцева
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