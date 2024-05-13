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06:59, 14 мая 2024Бывший СССР

Названа цель внезапного визита Блинкена в Киев

Госдеп: Блинкен обсудит в Киеве дальнейшую поддержку Украины

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит в Киеве, куда он прибыл с внезапным визитом, дальнейшую поддержку Украины. Об этом сообщает Госдеп, передает Associated Press.

Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Американский дипломат хочет донести до украинский властей, что Вашингтон намерен и дальше оказывать поддержку. Также Блинке в ходе двухдневного визита встретится с местными активистами.

Глава Госдепа прибыл в Киев ночным поездом из Польши.

Визит Блинкена проходит на фоне российского наступления на Харьков, украинская сторона признала, что на фронте складывается тяжелая ситуация;

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      Марина Совина
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