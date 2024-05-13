Названа цель внезапного визита Блинкена в Киев

Госдеп: Блинкен обсудит в Киеве дальнейшую поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит в Киеве, куда он прибыл с внезапным визитом, дальнейшую поддержку Украины. Об этом сообщает Госдеп, передает Associated Press.

Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Американский дипломат хочет донести до украинский властей, что Вашингтон намерен и дальше оказывать поддержку. Также Блинке в ходе двухдневного визита встретится с местными активистами.

Глава Госдепа прибыл в Киев ночным поездом из Польши.

Визит Блинкена проходит на фоне российского наступления на Харьков, украинская сторона признала, что на фронте складывается тяжелая ситуация;