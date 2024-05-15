Полковник рассказал о возможном продвижении России после Работино

Полковник Кошкин допустил дальнейшее продвижение ВС РФ после Работино

После взятия под контроль Работино российские военные могут попытаться ликвидировать выступ противника в Новоданиловке, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Следом за Работино может быть Орехов — это мощный населенный пункт, — сказал полковник. — Еще Новоданиловка, она нужна, чтобы ликвидировать выступ, который идет в нашем направлении. Этот пункт надо взять, и после этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут автоматически откатываться к Малой Токмачке и Белогорью».

Кошкин объяснил, что ВСУ побоятся оказаться в котле, поэтому вынуждены будут отступить на более выгодные позиции, в случае взятия контроля над Новоданиловкой.

«Но, конечно, для этого нашим военным нужно будет проявить мастерство, героизм, координацию действий», — подчеркнул военный.

Ранее в Минобороны заявили о взятии под контроль села Работино. Населенный пункт удалось взять подразделениями группировки войск «Днепр».