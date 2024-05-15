Минобороны заявило о контроле над Работино в Запорожской области

Минобороны: подразделение войск «Днепр» взяли под контроль Работино в Запорожье

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Работино в Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Село Работино удалось взять подразделениями группировки войск «Днепр». Там же противнику было нанесено поражение живой силе и технике. Корме того, удары наносились по живой силе ВСУ в районе Малой Токмачки Запорожской области, Никополя в Днепропетровской области и Золотой Балки в Херсонской области.

Еще в начале мая сообщалось, что российские военные подняли флаг России над селом Работино. При этом отмечалось, что в в населенном пункте еще остались небольшие очаги сопротивления и продолжаются стрелковые бои. Впоследствии появилась информация о переходе села в серую зону.