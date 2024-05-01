Еще над одним населенным пунктом подняли флаг России

Рогов: над Работино подняли российский флаг

Российские военные подняли флаг России над селом Работино в Запорожской области. Об этом заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

При этом Рогов отметил, что в населенном пункте еще остались небольшие очаги сопротивления. В Работино продолжаются стрелковые бои, однако российские военнослужащие дошли до северных окраин села, где и подняли флаг, рассказал он.

Работино находится на ореховском направлении запорожской линии фронта.

30 апреля Рогов сообщал, что Работино полностью перешло под контроль Вооруженных сил (ВС) России.