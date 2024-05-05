В Запорожье сообщили о переходе села Работино в серую зону

Рогов: ВСУ физически не контролируют село Работино в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) физически не контролируют село Работино в Запорожской области, оно перешло в серую зону. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Работино полностью перешло в серую зону. Враг его больше физически не контролирует. Нашим ребятам там находиться тоже смысла нет, потому что это низина. Главное — это взятие под контроль ближайших высот», — отметил он.

30 апреля Владимир Рогов заявлял, что село Работино перешло под контроль Вооруженных сил России. По его словам, российские военные установили полный контроль над населенным пунктом в результате тяжелых боев.

Ранее стало известно, что российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Котляровки на купянском направлении. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», после этого начался штурм населенного пункта.