Стало известно о новом прорыве обороны ВСУ на купянском направлении

RusVesna: Российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Котляровки

Российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Котляровки на купянском направлении и начала штурм населенного пункта. О продвижении Вооруженных сил (ВС) России стало известно из сообщения Telegram-канала «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Первая танковая армия [ВС России] прорвала оборону врага и штурмует Котляровку», — говорится в публикации.

Отмечается, что в соседнем к Котляровке селе Кисловка российские войска также осуществили новый прорыв и перешли в наступление.

Ранее Российская армия приступила к активному штурму Часова Яра. По мнению аналитиков, населенный пункт является ключевой точкой всей линии украинской обороны в Донбассе.