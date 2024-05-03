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19:01, 3 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о новом прорыве обороны ВСУ на купянском направлении

RusVesna: Российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Котляровки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Котляровки на купянском направлении и начала штурм населенного пункта. О продвижении Вооруженных сил (ВС) России стало известно из сообщения Telegram-канала «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Первая танковая армия [ВС России] прорвала оборону врага и штурмует Котляровку», — говорится в публикации.

Отмечается, что в соседнем к Котляровке селе Кисловка российские войска также осуществили новый прорыв и перешли в наступление.

Ранее Российская армия приступила к активному штурму Часова Яра. По мнению аналитиков, населенный пункт является ключевой точкой всей линии украинской обороны в Донбассе.

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      Глеб Палехов
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