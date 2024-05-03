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11:34, 3 мая 2024Бывший СССР

Армия России приступила к уничтожению «суперопорника» ВСУ у Часова Яра. Украина считает потерю города неизбежной

Армия России приступила к уничтожению суперопорника ВСУ у Часова Яра

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские войска приступили к уничтожению «суперопорника» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он располагается западнее канала Северский Донец у города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо опорника, который вплотную примыкает к микрорайону «Новый», на этом участке у украинских войск имеется обширная сеть ходов, которая позволяет перемещать военнослужащих между южной частью города, детским лагерем «Мир» и позицией ВСУ «Бункер», с которой простреливается трасса Т-0504.

«Окопы и блиндажи в этой части опорника готовились давно, из-за чего к их уничтожению приходится подключать не только "Грады", но и тяжелые орудия 2С7 "Пион"», — сказано в сообщении.

Южная часть оборонительного рубежа в Часов Яре особенно важна для ВСУ, поскольку прорыв обороны в этом месте может спровоцировать рассечение украинской группировки на две части как это уже было в Авдеевке

«Военная хроника»

В случае прорыва у Российской армии появится возможность зайти в жилую застройку Часов Яра, вплотную к промзоне и центральному оборонительному узлу. В этом случае все украинские подразделения, оставшиеся внутри, могут оказаться в окружении.

Фото: Michael Brochstein / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина назвала неизбежным взятие Часова Яра

Взятие Часова Яра российскими войсками замглавы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий счел вопросом времени.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли оставление ВСУ населенного пункта столь же неизбежным, как это произошло с Авдеевкой и Артемовском, Скибицкий отметил, что все будет зависеть от резервов и поставок. При этом замглавы ГУР признал, что российские солдаты действуют «как единый организм с четким планом и под единым командованием». Он предположил, что наступление России может начаться в конце мая — начале июня.

Фото: Ukraine Patrol Police / AP

В беседе с агентством Associated Press пять украинских командиров в Авдеевке и Часовом Яре признали, что закрепиться на новой местности и уйти в оборону мешает отсутствие хорошо подготовленных позиций. В Часовом Яре в середине марта это помогло переломить ситуацию в пользу Вооруженных сил России: 67-ю украинскую бригаду перебросили на позиции примерно в трех километрах от города, однако вместо блиндажей и лабиринта траншей бойцы обнаружили ямы, «едва достаточные, чтобы в них можно было спрятаться во время артиллерийских обстрелов».

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Взятие Часова Яра позволит наносить удары по снабжению ВСУ

Старший научный сотрудник по наземной войне в Королевском институте объединенных служб Великобритании Джек Уотлинг заявил, что Киев опасается потерять Часов Яр, так как его взятие позволит российским войскам атаковать маршруты снабжения ВСУ. Он добавил, что ситуация осложняется нагрузкой на систему противовоздушной обороны Украины.

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, в свою очередь, отмечал, что потеря Часова Яра приведет к развалу всего фронта ВСУ. При этом, он подчеркнул, что главком ВСУ Александр Сырский не способен повлиять на ситуацию.

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      Варвара Кошечкина
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