AP: бойцы ВСУ указали на отсутствие оборонительных линий в тылу для отступления

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на отсутствие возможностей для безопасного отступления — в тылу практически полностью отсутствуют оборонительные линии. Слова военнослужащих приводит агентство Associated Press (AP).

«Было отсутствие ответственности. Люди не понимали, что укрепления могут спасти жизнь, если сделать это заранее. Многие думали, что нам не нужно будет готовить такие линии. Они не ожидали нового российского наступления», — объяснил Александр, заместитель командира пехоты 47-й бригады в районе Авдеевки. Он вместе с другими военными призвал увеличить темпы строительства укреплений.

По данным агентства, пять украинских командиров в Авдеевке и Часов Яре признали, что отсутствие хорошо подготовленных позиций мешает подразделениям закрепиться на новой местности и уйти в оборону, не понеся при этом огромных потерь. В Часов Яре в середине марта это и вовсе помогло переломить ситуацию в пользу ВС России: 67-ю украинскую бригаду перебросили на позиции примерно в трех километрах от города, но там вместо блиндажей и лабиринта траншей бойцы обнаружили ямы, «едва достаточные, чтобы в них можно было спрятаться во время артиллерийских обстрелов».

В результате, находясь под огнем, военные начинали вылезать из укрытий и копать в направлении друг друга, чтобы установить хоть какую-то связь. Когда снаряды попадали по песчаной почве, вырытые траншеи просто осыпались. В результате солдаты, не имея возможности укрыться и противостоять российским заграждениям, вынуждены были отступить назад на два километра. При этом более ста военнослужащих были объявлены пропавшими без вести, либо остались лежать на поле боя.

По информации агентства, после падения Авдеевки власти Украины анонсировали ускоренные темпы постройки укрепленных бетоном траншей, окопов, огневых позиций и других баррикад в зоне боевого соприкосновения. Однако этому препятствуют усиленные российские обстрелы, нехватка техники и «разрушительная бюрократия». «Мы вступили в войну ни с чем», — подтвердил военнослужащий инженерных войск Украины.

Ранее во Франции выразили мнение, что Москва может обратить украинский конфликт в свою пользу благодаря активному использованию корректируемых авиабомб (КАБ). Подобные снаряды очень эффективны против большинства типов укреплений, которые используют ВСУ.