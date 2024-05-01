Во Франции рассказали о переломе конфликта в пользу России из-за КАБ

Le Monde: КАБ могут переломить конфликт на Украине в пользу Москвы

Москва может обратить конфликт на Украине в свою пользу благодаря активному использованию корректируемых авиабомб (КАБ). О переломе хода специальной военной операции рассказала французская газета Le Monde.

«Так называемые планирующие бомбы (...) сыграли решающую роль в этом конфликте и с тех пор продолжают сеять такой ужас в украинских окопах, что многие наблюдатели видят в них оружие, способное склонить чашу весов в пользу Москвы», — говорится в публикации.

По словам украинского офицера, общавшегося с журналистами из Франции, подобные снаряды очень эффективны против большинства типов укреплений, которые используют Вооруженные сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что в результате атаки российских войск с помощью КАБ был уничтожен целый взвод солдат ВСУ. По сообщению российского военкора Руслана Татаринова, было уничтожено 42 солдата украинской армии.