Президент Хорватии неожиданно высказался о российской угрозе

Президент Хорватии Миланович: Со стороны России нет никакой угрозы для Европы

Россия не представляет опасности для стран Европейского союза (ЕС), однако ряд лидеров отчаянно пытается разжечь конфликт с Москвой. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, передает ТАСС.

«Со стороны России нет никакой угрозы территории, безопасности, миру или жизни граждан ЕС. Но конфликт можно спровоцировать, и некоторые люди отчаянно этого хотят, у них сердца бьются ради этого, а потом они сбегут. А кого хотят для этого мобилизовать, хорватов? Не выйдет», — сказал он.

По его словам, Хорватии не следует присоединяться к «коалиции желающих», поскольку деятельность этого объединения представляет из себя «лишь психологическую подготовку к войне против России». Миланович добавил, что ЕС занимается «исключительно разговорами о войне» и ставит себя в невыгодное положение.

Ранее политолог Петр Робейшек заявил, что Европа сможет вести войну против России только при прямом участии США. Однако, по словам эксперта, американцы могут отправить европейцам только «теплые одеяла».