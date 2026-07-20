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23:01, 20 июля 2026Спорт

Назван основной фаворит чемпионата России по футболу

Аналитики назвали «Зенит» основным фаворитом чемпионата России по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Букмекеры назвали основного фаворита чемпионата России по футболу сезона-2026/2027. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики посчитали, что основным претендентом на победу в турнире является петербургский «Зенит». На титул сине-бело-голубых дают коэффициент 2,00. Следом располагаются московский «Спартак» и «Краснодар» с коэффициентом 5,00.

Далее заметно отстают столичные ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» — на их победу в чемпионате России предложен коэффициент 15,00, тогда как шансы калининградской «Балтики» оцениваются уже как минимальные, 250,00.

Новый сезон чемпионата России стартует 24 июля. В первом матче ЦСКА примет «Балтику».

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