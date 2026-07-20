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23:18, 20 июля 2026Наука и техника

Ученые предупредили об опасности заменителей сахара

Neurology: Заменители сахара способствуют ускоренному старению мозга
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Заменители сахара позиционируются как безвредная альтернатива сахару, однако бразильские ученые пришли к выводу, что их употребление способствует ускоренному старению мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Daily.

Ученые из Университета Сан-Паулу восемь лет наблюдали за 12 772 взрослыми. Участников исследования разделили на три группы по потреблению семи подсластителей: аспартама, сахарина, ацесульфама К, эритрита, ксилита, сорбита и тагатозы.

Выяснилось, что люди с наибольшим употреблением подсластителей показали на 62 процента более быстрое снижение памяти, скорости мышления и речи. Из семи видов сахарозаменителей только тагатоза не показала связи со снижением когнитивных функций.

Ранее диетолог Андреа Уризар предупредила, что некоторые неочевидные напитки могут вызывать рак. Наиболее опасными она назвала энергетические напитки и безалкогольные напитки с пометкой «без сахара». Производстве многих из них используется подсластитель аспартам, повышающий риск развития рака печени при чрезмерном употреблении.

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