Военкор Татаринов: под Белогоровкой уничтожен целый взвод ВСУ

На северском направлении в районе Белогоровки в результате атаки российских войск с помощью корректируемых авиабомб (КАБ) был уничтожен целый взвод солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения военного корреспондент Руслан Татаринов, передает aif.ru.

«[Украинские] солдаты базировались под Белогоровкой в Житомирской области. Работа была проведена с помощью умных авиационных бомб. Всего военнослужащие уничтожили 42 солдата», — говорится в публикации. Военкор также отметил, что большинство украинских солдат относились к возрастной категории 55+.

Ранее стало известно, что в результате удара по Дмитровке в Николаевской области был поражен ангар с техникой ВСУ. Командование украинской армии в настоящий момент потери в технике отрицает.