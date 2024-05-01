Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:43, 1 мая 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении целого взвода ВСУ на северском направлении

Военкор Татаринов: под Белогоровкой уничтожен целый взвод ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На северском направлении в районе Белогоровки в результате атаки российских войск с помощью корректируемых авиабомб (КАБ) был уничтожен целый взвод солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения военного корреспондент Руслан Татаринов, передает aif.ru.

«[Украинские] солдаты базировались под Белогоровкой в Житомирской области. Работа была проведена с помощью умных авиационных бомб. Всего военнослужащие уничтожили 42 солдата», — говорится в публикации. Военкор также отметил, что большинство украинских солдат относились к возрастной категории 55+.

Ранее стало известно, что в результате удара по Дмитровке в Николаевской области был поражен ангар с техникой ВСУ. Командование украинской армии в настоящий момент потери в технике отрицает.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин присвоил звание Героя Труда пяти россиянам

      Маск отреагировал на решение США и Украины по России

      Грузинские депутаты подрались из-за закона об иноагентах

      Военный эксперт перечислил необходимое для поддержания темпов наступления оружие

      Стало известно об уничтожении целого взвода ВСУ на северском направлении

      В США заявили о беспочвенных надеждах Запада в отношении Путина

      Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск

      Дроны-камикадзе атаковали село в Белгородской области

      В Харькове произошел взрыв

      В Германии указали на страх перед ударом России по ВСУ в Донбассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше