Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:39, 20 июля 2026Мир

В Норвегии пожаловались на сбежавших в Россию оленей

NRK: Порядка 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Несколько десятков норвежских оленей пересекли границу с Россией, но владельцы не могут забрать их, поскольку им не дают визы. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

По ее данным, около тридцати оленей перебрались из Норвегии в Россию. Отмечается, что несколько из них были замечены в районе между пограничным пунктом Стурскуг–Борисоглебск и городом Заполярный в Мурманской области.

Как рассказал владелец оленей Эгиль Каллиайнен, животные, оказавшиеся за ограждением на российской территории, на практике считаются потерянными. При этом он выразил надежду, что Норвегии удастся наладить диалог с Россией по этому вопросу.

В то же время Каллиайнен подчеркнул, что норвежской стороне необходимо устранить бреши в пограничном заборе, чтобы сократить число нарушений границы.

Ранее жители Финляндии обвинили российских волков в массовой гибели северных оленей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленского предостерегли от одной из самых больших ошибок
    Сырский признал превосходство войск России над ВСУ «во всем»
    Wildberries начал выплаты семьям погибших и пострадавшим после удара по складу
    В Норвегии пожаловались на сбежавших в Россию оленей
    Вопрос отставки Сырского назвали решенным
    Трамп снова пригрозил Ирану жестким ответом
    Раскрыто имя «самого вероятного» кандидата на должность главкома ВСУ
    Трампа вырезали с чемпионской фотографии сборной Испании
    Украинский олигарх высказался о причастности Киева к покушению на него
    Раскрыта реакция Стармера на его отставку
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok