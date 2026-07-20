В Норвегии пожаловались на сбежавших в Россию оленей

NRK: Порядка 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией

Несколько десятков норвежских оленей пересекли границу с Россией, но владельцы не могут забрать их, поскольку им не дают визы. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

По ее данным, около тридцати оленей перебрались из Норвегии в Россию. Отмечается, что несколько из них были замечены в районе между пограничным пунктом Стурскуг–Борисоглебск и городом Заполярный в Мурманской области.

Как рассказал владелец оленей Эгиль Каллиайнен, животные, оказавшиеся за ограждением на российской территории, на практике считаются потерянными. При этом он выразил надежду, что Норвегии удастся наладить диалог с Россией по этому вопросу.

В то же время Каллиайнен подчеркнул, что норвежской стороне необходимо устранить бреши в пограничном заборе, чтобы сократить число нарушений границы.

Ранее жители Финляндии обвинили российских волков в массовой гибели северных оленей.