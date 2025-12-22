Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:08, 22 декабря 2025Мир

В Финляндии обвинили Россию в гибели оленей

CNN: В Финляндии северные олени гибнут якобы из-за российских волков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Жители Финляндии обвиняют Россию в массовой гибели северных оленей. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что, согласно данным финской ассоциации оленеводов, за этот год были убиты около 1950 северных оленей, что почти на 70 процентов больше, чем в прошлом.

По мнению финнов, в этом виноваты российские волки, которые якобы пересекают границу между странами и убивают животных, пишет телеканал.

Как поясняется в материале, это связано с тем, что охотники ушли на фронт и перестали убивать хищников, нападающих на северных оленей.

Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо заявил об очень плохом состоянии экономики страны и обвинил в этом Россию. «Это из-за угрозы со стороны России. Атмосфера в Финляндии очень сложная», — утверждает он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил о массированном ударе по Украине

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    В России впервые оштрафовали за склонение к аборту

    В деле об убийстве профессора-ядерщика из MIT появились неожиданные подробности

    В Германии заявили о «разводе» Европы и США

    Зеленский признал сдачу в плен бойцов ВСУ в приграничном селе

    Назван фаворит гонки бомбардиров АПЛ

    Жестокое избиение инста-модели в Москве квалифицировали как покушение

    Захарова ответила на слова Каллас о Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok