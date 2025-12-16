Реклама

12:44, 16 декабря 2025Мир

Премьер Финляндии свалил на Россию вину за плохую экономику страны

Премьер Финляндии Орпо заявил, что экономика страны в плохом состоянии из-за РФ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что экономика страны в плохом состоянии из-за России. Об этом он заявил в интервью газете The Financial Times.

«Наша экономика сейчас находится в очень плохом состоянии. Это из-за угрозы со стороны России. Атмосфера в Финляндии очень сложная», — сказал глава финского правительства.

По его словам, страны восточного фланга НАТО заинтересованы не только в 1,5 миллиардах евро неиспользованных средств, предназначенных для военных проектов ЕС, но и в значительной части из примерно 130 миллиардов евро, зарезервированных на оборону в следующем бюджете.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявления западных политиков о якобы планах России напасть на Европу. Он назвал слова чиновников, что Россия в будущем может напасть на европейские страны, спекуляциями, которые больше напоминают детские разговоры в детсаду.

