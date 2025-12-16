Реклама

02:39, 16 декабря 2025

Заявления о возможном нападении России на Европу сравнили с разговорами в детском саду

Ульянов: Заявления о планах РФ напасть на Европу похожи на разговоры в детсаду
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: Global Look Press

Заявления западных чиновников о том, что Россия в будущем может напасть на Европу, — это спекуляции, которые больше напоминают детские разговоры в детсаду. Таким мнением в социальной сети X поделился постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат выразил недоумение подобными размышлениями в связи с тем, что сроком нападения на Западе устанавливают 2030 год. «Почему они ожидают, что Москва отложит вторжение до 2030 года, вместо того чтобы начать его сейчас? Все эти спекуляции о "неизбежной атаке со стороны России" звучат как детские разговоры в детском саду», — указал Ульянов.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс рассматривает возможность упреждающих ударов в ответ на якобы агрессивные действия России.

