02:46, 1 декабря 2025Мир

В НАТО заявили о рассмотрении упреждающих ударов по России

Адмирал Драгоне: НАТО хочет рассмотреть упреждающие удары по России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

НАТО рассматривает возможность упреждающих ударов в ответ на якобы агрессивные действия России, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Об этом пишет Financial Times (FT).

По его словам, принятие подобного решения упирается в ряд юридических сложностей. «Действовать более агрессивно или упреждающе вместо того, чтобы реагировать, это то, о чем мы думаем», — отметил он.

Драгоне добавил, что Североатлантический альянс мог бы рассмотреть упреждающие удары в качестве «оборонительных действий».

Ранее адмирал Роб Бауэр рассказал, что в НАТО обсуждают высокоточные превентивные бомбардировки России на случай войны.

