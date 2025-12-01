В НАТО заявили о рассмотрении упреждающих ударов по России

Адмирал Драгоне: НАТО хочет рассмотреть упреждающие удары по России

НАТО рассматривает возможность упреждающих ударов в ответ на якобы агрессивные действия России, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Об этом пишет Financial Times (FT).

По его словам, принятие подобного решения упирается в ряд юридических сложностей. «Действовать более агрессивно или упреждающе вместо того, чтобы реагировать, это то, о чем мы думаем», — отметил он.

Драгоне добавил, что Североатлантический альянс мог бы рассмотреть упреждающие удары в качестве «оборонительных действий».

Ранее адмирал Роб Бауэр рассказал, что в НАТО обсуждают высокоточные превентивные бомбардировки России на случай войны.