«Мы должны нанести первый удар». В НАТО обсуждают превентивные бомбардировки России на случай войны

Адмирал НАТО Бауэр: альянс обсуждает превентивные удары по объектам РФ

В НАТО обсуждают высокоточные превентивные бомбардировки России на случай войны. Об этом заявил глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр.

По его словам, альянс изменил свое отношение к стратегии обороны и хочет начать бомбардировки в случае нападения России. «Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет», — пояснил он, отметив, что члены НАТО должны больше инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов.

Бауэр указал, что альянсу нужна комбинация высокоточных ударов, выводящих из строя системы, использующиеся для нападения. «И мы должны нанести первый удар», — заключил он.

Фото: Sebastian Apel / U.S. Department of Defense / AP

В России заявили о превращении СВО в конфликт с НАТО

«Когда все это [СВО] началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщил представитель Кремля, специальная военная операция (СВО) заняла «больше времени и продлится еще немного». Это произошло из-за втягивания стран НАТО в конфликт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступлением НАТО в конфликт является разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным оружием.

Президент России четко обозначил нашу реакцию в случае получения киевским режимом разрешения на упомянутые удары. Мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат отметила, что страны Запада «продолжают играть с огнем», рассматривая позволение ВСУ наносить по России дальнобойные удары поставленным оружием.

В НАТО призвали не ограничивать использование Украиной западного оружия

«В НАТО ранее заявляли: когда союзники поставляют вооружения Украине, не стоит накладывать ограничения на их использование», — сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

При этом он уточнил, что странам Североатлантического альянса необходимо «самостоятельно решать, что им делать», так как он не может принуждать своих союзников к определенным решениям по этому вопросу. Рютте также считает особенно важным «в целом как можно меньше публично информировать о решениях, чтобы не делать врага мудрее».