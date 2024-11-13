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15:58, 13 ноября 2024Мир

Захарова назвала разрешение ВСУ бить вглубь России вступлением НАТО в конфликт

Захарова: разрешение ВСУ на удары вглубь России — вступление НАТО в конфликт
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Возможное разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным оружием является вступлением НАТО в конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция брифинга доступна на сайте российского дипведомства.

«Президент России четко обозначил нашу реакцию в случае получения киевским режимом разрешения на упомянутые удары. Мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что страны Запада «продолжают играть с огнем», рассматривая позволение ВСУ наносить по России дальнобойные удары поставленным оружием.

В ходе брифинга Захарова также подчеркнула, что ответ Западу на подобный шаг «будет неминуемым и разрушительным».

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