Захарова назвала разрешение ВСУ бить вглубь России вступлением НАТО в конфликт

Захарова: разрешение ВСУ на удары вглубь России — вступление НАТО в конфликт

Возможное разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным оружием является вступлением НАТО в конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция брифинга доступна на сайте российского дипведомства.

«Президент России четко обозначил нашу реакцию в случае получения киевским режимом разрешения на упомянутые удары. Мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что страны Запада «продолжают играть с огнем», рассматривая позволение ВСУ наносить по России дальнобойные удары поставленным оружием.

В ходе брифинга Захарова также подчеркнула, что ответ Западу на подобный шаг «будет неминуемым и разрушительным».