В МИД России пригрозили Западу разрушительным ответом в случае ударов ВСУ вглубь России

Захарова: ответ Западу на разрешение ВСУ бить вглубь России будет разрушительным

Ответ странам Запада на возможное разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить поставленным оружием вглубь России будет разрушительным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Ответ на использование западных дальнобойных систем по территории нашей страны будет неминуемым и разрушительным для них (Запада — прим. «Ленты.ру»)», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что подобный шаг российская сторона расценит «как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт». По ее словам, право ВСУ наносить удары вглубь России поставленным оружием «изменит суть конфликта, его природу со всеми вытекающими последствиями».

Ранее газета Telegraph сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут попытаться убедить действующего президента США Джо Байдена снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России.