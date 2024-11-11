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06:46, 11 ноября 2024Мир

На Западе раскрыли план Макрона и Стармера по Украине

Telegraph: Стармер и Макрон попросят Байдена разрешить удары вглубь России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Кир Стармер и Владимир Зеленский

Кир Стармер и Владимир Зеленский. Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут попытаться убедить главу США Джо Байдена снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока американского политика. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

«Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон подготовят последнюю попытку помешать планам Дональда Трампа по уменьшению американской поддержки Украины», — указали журналисты.

Как пишет издание, ссылаясь на источники, в Лондоне планируют максимально эффективно использовать оставшееся до истечения срока Байдена время. В Британии надеются, что американский лидер перед уходом захочет превратить снятие запрета на удары в часть своего внешнеполитического наследия. Однако план Стармера может рассматриваться Дональдом Трампом как попытка навредить внешней политике США, указано в статье.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании собирается объявить об увеличении расходов на оборону до 2,5 процента ВВП через несколько недель после инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США в январе 2025 года. В случае, если решение будет принято, Великобритания переместится с восьмой на четвертую строчку среди 32 стран НАТО по уровню расходов на оборону.

Однако ранее СМИ ранее написали, что отношения Великобритании и Украины ухудшились после прихода нового правительства премьер-министра Кира Стармера. Так, разочарование Киева связано с тем, что Лондон не поставляет дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow.

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