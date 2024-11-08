В Киеве заявили об ухудшении отношений Великобритании и Украины

The Guardian: отношения между Великобританией и Украиной ухудшились

Отношения Великобритании и Украины ухудшились после прихода нового правительства премьер-министра Кира Стармера, сообщает The Guardian со ссылкой на украинских чиновников.

Разочарование Киева связано с тем, что Лондон не поставляет дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow. Кроме того, Стармер спустя четыре месяца при власти до сих пор не посетил Украину в отличие от своего предшественника Риши Сунака, который сделал это спустя месяц в должности.

Один из высокопоставленных представителей администрации украинского лидера Владимира Зеленского заявил, что потенциальная поездка Стармера будет бессмысленной, если Великобритания не даст обязательства по ракетам. «Ему нет смысла приезжать как туристу», — сказал собеседник газеты.

Ранее Bloomberg сообщил, что Европейский союз ускорил работу над оборонным пактом с Британией после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Один европейский дипломат в разговоре с агентством отметил, что ЕС в значительной степени израсходовал имеющиеся у него запасы оружия для отправки на Украину, однако Великобритания располагает лучшими запасами.