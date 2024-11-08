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18:13, 8 ноября 2024Мир

Евросоюз ускорил работу над оборонным пактом с Британией после победы Трампа

Bloomberg: ЕС ускорил работу над оборонным пактом с Британией из-за Трампа
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз (ЕС) ускорил работу над оборонным пактом с Британией после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Трамп вызвал обеспокоенность в Европе по поводу увеличения помощи ЕС Украине на фоне возможного сокращения американской поддержки. «Соглашение о безопасности между Великобританией и Европейским союзом в настоящее время является главным приоритетом в их отношениях и в последние дни набирает обороты», — передает издание слова источника.

По информации источников, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер и лидеры стран Евросоюза использовали саммит в Будапеште, который прошел 7 ноября, чтобы активизировать переговоры о способах укрепления отношений в сфере безопасности. Британские чиновники изучают, что будет включено в такой пакт, и рассматривают возможность общих закупок оружия и проведение большего количества совместных военных учений.

Кроме того, один европейский дипломат отметил, что ЕС в значительной степени израсходовал имеющиеся у него запасы оружия для отправки на Украину, однако Великобритания располагает лучшими запасами.

Ранее стало известно, что ЕС рассмотрит возможность увеличения помощи Украине в случае отказа Трампа от нее. Уточняется, что реальная проблема заключается не столько в самих деньгах, сколько в имеющихся военных ресурсах, которые поступают в основном из США.

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